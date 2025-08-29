Israel recuperó los cuerpos de dos rehenes en Gaza

Ilan Weiss

El Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que las Fuerzas de Defensa de Israel y el servicio de inteligencia interior, el Shin Bet, desplegaron una operación en la Franja de Gaza que culminó exitosamente con la extracción de los cadáveres de dos rehenes abducidos por Hamás durante el ataque transfronterizo lanzado por la organización islamista el 7 de octubre de 2023.

De acuerdo con la oficina de prensa del premier israelí, uno de los restos pertenece a Ilan Weiss, de 56 años, mientras que la identidad del segundo cuerpo permanece sin ser revelada a los medios de comunicación.

Tras darse a conocer la información, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos emitió un comunicado en el que describió a Weiss como “un dedicado hombre de familia” que fue asesinado por combatientes de Hamás al tratar de defender el kibutz en el que residía junto a su esposa Shiri y sus tres hijas, quienes sobrevivieron al ataque. El cuerpo de Ilan fue levantado durante la incursión terrorista por los “milicianos palestinos” y llevado a la Franja de Gaza, donde fue retenido hasta este viernes, cuando las FDI lograron llevarle de vuelta a Israel.

Ni el Ejército ni el Primer Ministro revelaron más detalles sobre la operación, tampoco dieron más información en torno a dónde fueron encontrados con exactitud los cuerpos.

Netanyahu aseveró que la campaña por devolver a los secuestrados continúa; “No descasaremos ni guardaremos silencio hasta que devolvamos a casa a todos los secuestrados, los vivos y los muertos”.

Al día de hoy continúan en Gaza 48 de los 251 abducidos en octubre de 2023, las autoridades en Israel estiman que al menos 20 siguen con vida.