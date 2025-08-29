Mario Delgado reconoce triunfo de estudiantes mexicanos en certamen internacional de matemáticas

Equipos mexicanos triunfan en la Competencia Internacional de Matemáticas

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, reconoció los triunfos conseguidos por los equipos mexicanos de nivel primaria, que ganó medalla de plata, y secundaria, que ganó medalla de bronce, en la Competencia Internacional de Matemáticas (IMC, por sus siglas en inglés), con sede en Vietnam.

Esta es la primera vez que un equipo mexicano de nivel primaria consigue el triunfo en el certamen que se realizó del 14 al 18 de agosto de 2025 en la ciudad de Da Nang, Vietnam, donde tuvo que enfrentarse a equipos como Nepal, Mongolia, Tayikistán y Rumania.

El equipo de priaria estuvo integrado por Miroslav Rybin Nikiforchina (Chiapas), Nicolás Valdez Lomelí (Jalisco), Briana Melchor Valdez (Guerrero) y Jesús Gadiel Pintor Sánchez (Querétaro), consiguió medalla de plata por grupos.

Mientras que el equipo de secundaria, fue conformado por Carlos Daniel Maya Rojas (Hidalgo), Sebastián Guzmán Morán (Jalisco), Gonzalo Díaz Mercado (Morelos) y Derek Elías Ortiz (Zacatecas).

Aunado a estos triunfos, en la prueba individual también se tuvieron resultados exitosos con dos medallas de bronce para los alumnos de primaria Jesús Gadiel Pintor Sánchez y Miroslav Rybin Nikiforchina, al igual que dos menciones honoríficas para Briana Melchor Valdez y Nicolás Valdez Lomelí. En la categoría de secundaria, Carlos Daniel Maya Rojas ganó medalla de bronce y Gonzalo Díaz Mercado obtuvo una mención honorífica.

Delgado Carrillo afirmó que la Nueva Escuela Mexicana (NEM), impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a tres años de su implementación, está formando alumnas y alumnos que reconocen los valores del trabajo en equipo, la empatía y la solidaridad.