ONGs denuncian a México ante la ONU por desaparición de periodistas

Mural de periodistas desaparecidos, María Esther Aguilar Cansimbe y José Antonio García Apac

Las organizaciones Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Propuesta Cívica presentaron este viernes dos denuncias contra el Estado mexicano ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. El reclamo está relacionado con las desapariciones de los periodistas María Esther Aguilar Cansimbe y José Antonio García Apac, ocurridas en Michoacán en 2009 y 2006, respectivamente.

En vísperas del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora el 30 de agosto, ambas organizaciones pidieron que el Estado mexicano reconozca su responsabilidad en estos casos y que el Comité determine las violaciones a los derechos de las víctimas, como el derecho a la vida, la integridad, la libertad y la libertad de expresión.

“Estos casos demuestran que la desaparición forzada de periodistas sigue siendo una herida abierta en México. La inacción del Estado y la impunidad rampante han dejado a las familias desoladas, sin verdad ni justicia”, señaló Antoine Bernard, director de Incidencia y Asistencia de RSF.

Por su parte, Sara Mendiola, directora ejecutiva de Propuesta Cívica, recordó que México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, aseguró que las desapariciones de Aguilar Cansimbe y García Apac son un reflejo de la violencia extrema contra la prensa y de la falta de voluntad de las autoridades para investigar y castigar a los responsables.

Aguilar Cansimbe trabajaba en El Diario de Zamora y El Cambio de Michoacán, cubriendo temas de seguridad y derechos humanos, cuando desapareció en noviembre de 2009. Su caso estuvo marcado por graves irregularidades: no se activó una búsqueda inmediata, se omitieron pruebas importantes y la investigación sufrió largos retrasos.

En tanto, García Apac, fundador y editor del semanario Eco de la Cuenca del Tepalcatepec, desapareció en noviembre de 2006 en Buenavista Tomatlán, presuntamente detenido por fuerzas de seguridad. En 2024, un juez federal determinó que tanto la FEADLE como la Comisión Nacional de Búsqueda incumplieron con su deber de investigar con diligencia.

Las organizaciones recordaron que en las últimas dos décadas al menos 28 periodistas han desaparecido en México, todos en la impunidad, mientras que más de 130 mil personas permanecen desaparecidas en el país según el registro oficial.