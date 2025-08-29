Profeco recupera casi 4 millones de pesos en favor de los consumidores durante Operativo Vacaciones de Verano

Operativo Vacaciones de Verano de la Profeco

Como parte del Operativo Vacaciones de Verano implementado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se brindaron 17 mil 627 asesorías a personas consumidoras brindadas en módulos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), del Felipe Ángeles (AIFA) y a través del Teléfono del Consumidor, la mayoría han sido en materia de derechos de las y los consumidores.

Gracias a la atención brindada se recuperó un monto total de 3 millones 736 mil 530.87 pesos mediante mil 182 conciliaciones hasta el 27 de agosto. De las cuales, la mayoría se efectuaron con aerolíneas: 592 con Volaris, 281 con VivaAerobus, 282 con Aeroméxico, cuatro con Iberia, dos con Avianca y una con Air France.

Tanbién se brindarón asesorías sobre derechos para viajar en avión (3 mil 353), derechos al viajar en autobús (3 mil 252), trámites y servicios Profeco (2 mil 596), trámites relacionados con otras dependencias (mil 621), Quién es Quién en los Precios (mil 260), cancelación de viaje en autobús (373), pérdida de vuelo (372), cancelación de vuelo (301), comparativo de precios (271), cambio de itinerario (244), sobreventa de vuelos (185), demora de vuelo (182) cobro indebido (152), avería de equipaje (82) y negativa a permitir el abordaje por check-in (75).

En centrales de autobuses las conciliaciones se realizaron con ADO (13), Primera Plus (cuatro), y con Futura y Omnibus (una cada una). Además se efectuó una con la arrendadora de autos América Car Rental. El Operativo Vacaciones 2025 concluye este 31 de agosto.

La Profeco refrenda su compromiso con la población consumidora y recuerda que está atenta para orientar y recibir las quejas de la población consumidora los 365 días del año a través del Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722 de 9:00 a 19:00 horas de lunes a viernes, y de 10:00 a 18:00 horas los fines de semana y días festivos.