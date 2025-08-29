Reportan avances en obra carretera que conectará Chihuahua y Sonora

Juan Carlos Fuentes Orrala supervisó los avances de la obra carretera Bavispe–Janos–Nuevo Casas

Como parte de una rutina de seguimiento a obras de movilidad, el Subsecretario de Infraestructura, Juan Carlos Fuentes Orrala, llevó a cabo este viernes la supervisión del proyecto de la carretera Bavispe–Janos–Nuevo Casas, en compañía de Carlos Arceo Castañeda, Director General de Carreteras; Máximo Moscoso Pintado, Director General del Centro SICT Sonora, y Luis Dzul Cruz, subdirector de obras del Centro SICT Chihuahua.

La construcción de esta nueva vía pretende instaurar un medio de movilidad que conecte de manera directa los estados de Chihuahua y Sonora, con el propósito de estimular el desarrollo económico de la región con miras a traer beneficio para más de 115 mil personas en la zona norte del país.

Este proyecto se integra al caudal de acciones emprendidas bajo el Plan Nacional de Infraestructura 2025-2030, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en aras de brindar una mejor movilidad para las mexicanas y los mexicanos.