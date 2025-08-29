Sheinbaum confirma visita de Marco Rubio a México el 3 de septiembre; se tocarán temas de seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el próximo miércoles 3 de septiembre sostendrá una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El encuentro se inscribe en los trabajos de cooperación entre ambos países y fue confirmado este viernes 29 de agosto durante la Conferencia del Pueblo.

Marco Rubio Secretario de Estado de EU habló de la cooperación con México (Fotos EFE)

Sheinbaum explicó que la reunión se centrará en temas de seguridad, investigaciones conjuntas y capacitación bilateral, siempre bajo los principios de respeto a la soberanía, confianza mutua y responsabilidad compartida, con cada país actuando en su propio territorio.

La mandataria adelantó que aprovechará la visita para presentar los avances de su administración en materia de seguridad y discutir la importancia de lanzar campañas preventivas dirigidas a jóvenes sobre los efectos de las drogas, con el fin de evitar su consumo más allá de las acciones reactivas.

Otro de los puntos centrales será la exigencia al Gobierno de Estados Unidos de reforzar sus acciones para frenar el tráfico de armas hacia México, uno de los problemas más sensibles en la relación bilateral.

Respecto a la posibilidad de firmar un acuerdo formal durante la visita, Sheinbaum aclaró que no necesariamente ocurrirá, ya que estos procesos requieren protocolos diplomáticos específicos.

Finalmente, recordó que en encuentros anteriores ambos gobiernos han presentado propuestas, pero algunas de ellas no fueron aceptadas por México:

“Ellos planteaban mayor intervención en nuestro país y dijimos que no”, subrayó.