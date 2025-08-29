Sheinbaum no invitará a López Obrador a su primer informe de gobierno

La Presidenta Claudia Sheinbaum presentará su primer informe de labores el 1 de septiembre (Especial)

Informe de Gobierno — A pocos días para que presente su primer informe de gobierno el 1 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que vaya a invitar al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Me gustaría mucho invitarlo, pero él ha tomado la decisión de retirarse de la vida pública. Yo respeto esa decisión del (ex)presidente López Obrador”, señaló la Jefa del Ejecutivo federal.

“Antes él (López Obrador) decía: ‘Luchar tiene un componente de pensamiento y otro de acción’. Él decía (durante su periodo en la presidencia): ‘Ahorita es momento de la acción’. Y ahora pues le toca la parte del pensamiento, entonces está escribiendo libros”, refirió.

El primer informe de labores de la mandataria se llevará a cabo el próximo 1 de septiembre, un mes antes de que se cumpla su primer año efectivo como Presidenta de México y se realizará a las 11:00 horas con un mensaje a la nación desde el Palacio Nacional.

La Crónica de Hoy/2025