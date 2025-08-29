Talento de niños mexicanos brilla en matemáticas, conquistan Vietnam

Fueron honrados por el titular de la SEP, Mario Delgado, quien resaltó los resultados de la Nueva Escuela Mexicana impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum — Por el “destacado papel” de los equipos mexicanos de primaria y secundaria en la Competencia Internacional de Matemáticas (IMC, por sus siglas en inglés), en Vietnam, fueron reconocidos por el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

La Nueva Escuela Mexicana (NEM), impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, forma alumnos que reconocen los valores del trabajo en equipo, empatía y solidaridad.

Resaltó que el equipo de primaria, con Miroslav Rybin Nikiforchina (Chiapas), Nicolás Valdez Lomelí (Jalisco), Briana Melchor Valdez (Guerrero) y Jesús Gadiel Pintor Sánchez (Querétaro), consiguió medalla de plata por grupos.

Añadió que el equipo de secundaria, con Carlos Daniel Maya Rojas (Hidalgo), Sebastián Guzmán Morán (Jalisco), Gonzalo Díaz Mercado (Morelos) y Derek Elías Ortiz (Zacatecas), obtuvo bronce por equipos.

Dijo que “esto demuestra que el trabajo en equipo impulsado por la Nueva Escuela Mexicana rinde frutos”.

Delgado Carrillo explicó que el certamen ocurrió presencialmente del 14 al 18 de agosto de 2025 en la ciudad de Da Nang, Vietnam.

“Es la primera vez que un equipo mexicano de primaria consigue ese logro en la IMC, al enfrentarse con equipos como Nepal, Mongolia, Tayikistán y Rumania en el grupo Rojo, en el que fueron ubicados por sorteo”, expresó.

El titular de la SEP indicó que en la prueba individual fueron obtenidas dos medallas de bronce para los alumnos de primaria Jesús Gadiel Pintor Sánchez y Miroslav Rybin Nikiforchina, y dos menciones honoríficas para Briana Melchor Valdez y Nicolás Valdez Lomelí.

Añadió que en la categoría de secundaria, Carlos Daniel Maya Rojas ganó medalla de bronce y Gonzalo Díaz Mercado obtuvo una mención honorífica.

“Lo mejor de todo fue que la representación mexicana recibió un trofeo especial por ser la delegación más amistosa en la noche cultural, que se realizó como parte del concurso”, reveló.

Enseguida comentó que este año participaron 234 competidores en primaria y 267 en secundaria, provenientes de 31 países.

La mayoría de los participantes provienen del sudeste asiático, región que cuenta con un nivel muy alto de competencia y es líder en la Olimpiada Internacional de Matemáticas para preuniversitarios, señaló.

Dijo que la participación de los estudiantes mexicanos en este certamen es “una gran experiencia para su trayectoria olímpica; los únicos países de América que participaron en esta edición fueron México, Estados Unidos, Perú y Canadá”.

Talento de niños mexicanos brilla en matemáticas, conquistan Vietnam