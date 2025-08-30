Anuncia Ernestina Godoy reforma a Ley Aduanera que va a causar mucho “escozor”

CDMX — La consejera jurídica de la Presidencia de México, Ernestina Godoy Ramos, anunció que en los próximos días serán enviadas diversas iniciativas de reforma a la Cámara de Diputados, y aunque dijo que todas so importantes y de gran calado, hay una que va a causar “mucho escozor”.

La exfiscal capitalina dijo que ya es momento de cambiar esta ley, de “apretar” todo lo relacionado con importaciones y exportaciones con el fin de acabar con la corrupción.

Godoy Ramos alertó a los diputados de que, llegado el momento de la discusión de esta iniciativa, a San Lázaro es probable que lleguen los agentes aduanales o los cabilderos.

“Ahí está la ley aduanera, ahí véanla con mucho cuidado, analícenla, es una reforma de gran calado, va a causar mucho escozor en algunas, pero nos parece que es el momento en que tenemos que apretar todo lo que tiene que ver con importaciones, exportaciones y demás, que no haya corrupción. Ahí está, esa es una reforma importante, seguramente van a tener aquí a las asociaciones de agentes aduanales y los lobbies, los cabildeos”, expresó la consejera

Ernestina Godoy fue la tercera funcionaria federal en acudir como invitada a la plenaria de los diputados de Morena, a quienes comentó que otra iniciativa de reforma que enviará la jefa del Ejecutivo será la del sistema nacional de salud.

“En esta reforma se plantea que no importa si eres del ISSSTE, el derechohabiente se va al IMSS Bienestar, además del tema de las compensaciones, entre ellos. Es una reforma también complicada, pero importantísima”, resaltó.

La consejera jurídica admitió que los legisladores morenistas sí han visto rezagado su trabajo frente a sus electores, en sus distrititos, pero les aseguró que haber contribuido a las reformas planteadas desde el Ejecutivo, porque derivado de ello se ha dado éxito al proyecto de nación de la 4T.

Godoy Ramos indicó que los diputados sí podrán discutir sus propias iniciativas, siempre y cuando éstas no tengan impacto presupuestal.

“Digamos que está bien usado el presupuesto, entonces no podemos ponerle más presiones, pero seguramente habrá muchas iniciativas que no requieren más que reformas organizacionales. Entonces vamos a trabajarlas, vamos a trabajarlas con su equipo ya que lo está comandando Alfonso Ramírez Cuellar y vamos a ver cuáles salen”.

Por último, la exfiscal reconoció que el gobierno federal puso en falta al Congreso de la Unión que no ha podido discutir las leyes secundarias de la reforma constitucional al artículo 2 en el que se reconocen los derechos de indígenas y de las comunidades afromexicanas y explicó que se ha rebasado el plazo de 180 días por lo que ha implicado organizar la creación de esas leyes secundarias.

“La Presidenta formó un comité técnico asesor para la elaboración de la ley. Entonces son integrantes de comunidades indígenas quienes han hecho un trabajo de redacción durante meses. Ya nos pasamos los 180 días que ustedes nos dieron, pero creo que va a valer la pena, porque tenemos la redacción de los libros, se organizó en libros y tenemos la redacción lista”. , dijo la consejera.