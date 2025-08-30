“Aquí no cayó el saco” de la austeridad: Carlos Alberto Puente Salas

CDMX — Ante el llamado de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, a cumplir con la austeridad, el coordinador de los diputados del PVEM, Carlos Alberto Puente Salas, dijo: “Acá no cayó el saco”.

Puente Salas dijo que su partido y los legisladores del PVEM tienen ese compromiso, pero más importante todavía es cumplirle a la ciudadanía.

El líder parlamentario señaló que ante el reto en materia de seguridad, los mexicanos hoy debemos privilegiar la unidad, más allá de las grandes diferencias ideológicas en esta Cámara de los Diputados, en la Junta de Coordinación Política.

“Creo que sí hay un buen ambiente, y nuestro compromiso para estar trabajando y aportar lo que sea necesario para lograr construir los acuerdos, los consensos que nos lleven a la elección de una Mesa Directiva que verdaderamente nos represente que sea institucional a todas y todos los diputados. Como lo dijo el coordinador de la mayoría, Ricardo Monreal, en esa unidad que hoy requieren todas y todos los mexicanos, desde aquí, desde el Partido Verde manifestamos todo nuestro respaldo respeto y solidaridad a la titular del Ejecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum, ante estos retos que está se están enfrentando en momentos muy importantes y cruciales que se han de vivir la próxima semana”, dijo el líder parlamentario.

Puente Salas anunció que conforme a los documentos fundacionales, tocará al PVEM presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados durante el tercer año de la LXVI Legislatura.

Pu