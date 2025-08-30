Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez dan banderazo a rehabilitación de carreteras en el Oriente del Edomex

Como parte del Plan Integral para el Oriente, el Estado de México será receptor en total de 12 trenes que estarán constituidos por una maquinaria que servirá para aplicar y compactar material asfáltico, asegurando que las obras que se realicen sean de calidad y traigan provecho para miles de automovilistas.
“Sé que estas obras van a beneficiar no solamente en servicios, sino también en la dignificación de los transeúntes y de quienes circulan por carretera, que podrán moverse con mayor calidad”, apuntó Delfina Gómez.
En palabras de Jesús Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en este primer bloque operarán los dos trenes entregados este sábado en los tramos carreteros de Lechería–Texcoco y México–Texcoco, mientras que se estima que los diez restantes se otorguen en los próximos meses.
La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que, gracias a la existencia de este programa, la Federación podrá retomar las riendas de la conservación vial para asegurar obras que perduren y garantizar una buena conectividad para los mexiquenses.