Fernando Salgado Chávez entrega más de 2,400 becas con la Fundación Fuente de Sabiduría en Tijuana

Entrega más de 2,400 becas con la Fundación Fuente de Sabiduría

En un evento encabezado por Fernando Salgado Chávez, fundador de la Fundación Fuente de Sabiduría, y por el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, se entregaron más de 2,400 becas educativas a niñas, niños y jóvenes en el Auditorio Municipal de Tijuana, reafirmando el compromiso de que la educación sea el camino para construir un mejor futuro.

Un compromiso forjado en la adversidad

La labor de Fernando Salgado Chávez tiene sus raíces en una experiencia personal trascendental. En 2012 enfrentó una situación extraordinariamente difícil que lo llevó a reflexionar sobre el valor de la vida, la importancia de la comunidad y el significado del servicio a los demás. En ese momento decidió que, si lograba salir adelante, dedicaría sus esfuerzos y recursos a crear oportunidades para quienes más lo necesitaran.

Gracias al apoyo de las fuerzas de seguridad especializadas de Baja California, Fernando pudo reencontrarse con su familia y comenzar una nueva etapa, convencido de transformar la adversidad en servicio comunitario. Esta promesa de vida se convirtió en la Fundación Fuente de Sabiduría, que hoy beneficia a miles de estudiantes.

Entrega más de 2,400 becas con la Fundación Fuente de Sabiduría

La voz de la inspiración

Durante su intervención, Fernando Salgado Chávez compartió con los asistentes el origen de su misión:

“Prometí que si superaba aquella prueba, dedicaría mi vida a crear oportunidades para los demás. Hoy, con la entrega de estas becas, reafirmamos que la educación es la llave para abrir caminos y construir un futuro con más esperanza.”

Reconocimiento del gobierno municipal

El alcalde Ismael Burgueño Ruiz reconoció el impacto de la Fundación y el liderazgo de Fernando en beneficio de Tijuana:

“Con estas becas, los niños y niñas de nuestra ciudad podrán cumplir sus sueños y alcanzar todo lo que se propongan en la vida. De aquí saldrán médicos, abogados y profesionistas que transformarán nuestra comunidad. La labor de Don Fernando es un ejemplo claro de cómo la solidaridad cambia vidas.”

Educación como motor de transformación

El evento reunió a cientos de familias en un ambiente de unidad y esperanza, donde se reafirmó que la educación es el principal motor para construir un mejor país. Con esta entrega masiva de apoyos, la Fundación Fuente de Sabiduría consolida su misión de convertir la adversidad en oportunidades, llevando a la práctica un legado de servicio comunitario que impacta directamente en las nuevas generaciones de Tijuana.