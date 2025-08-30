Rosa Icela llama a diputados a aprobar reforma electoral y ceñirse a la austeridad

CDMX — La secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, llamó a los diputados de Morena a aprobar la iniciativa de reforma electoral que se presentará el próximo año por la presidenta Claudia Sheinbaum, y “vencer” nuevamente a la oposición”, pero a la vez les pidió ceñirse a la austeridad.

Rodríguez Velázquez aseguró que la reforma electoral es una necesidad histórica. México, dijo, debe tener elecciones sin despilfarros.

“Junto con ustedes, señoras y señores legisladores, hoy podemos avanzar en un segundo piso para la transformación democrática, con elecciones libres, transparentes y sin despilfarro de recursos públicos, vencer nuevamente la resistencia de quienes defienden un sistema que permitió la complicidad entre el poder político y económico, y un sistema que benefició a unos pocos a costa de las mayorías.

“Diputados del grupo mayoritario de Morena, la reforma electoral que tenemos enfrente es una necesidad histórica y la consecuencia inevitable de la transformación que requiere el país, para dejar atrás el viejo orden y sus instituciones diseñadas para desvirtuar la política”, señaló la encargada de la política interior.

Rosa Icela Rodríguez participó este sábado en la plenaria de los diputados de Morena que se dieron cita a las 8:30 de la mañana para recibir a la funcionaria federal.

“¿Cómo logramos bajar los índices de pobreza en solo seis años? Pues con la reducción de gastos, el gasto burocrático, la eliminación de los privilegios, el combate a la corrupción y una mejor distribución de los recursos públicos. Ello nos permitió reforzar una política social basada en derechos y en programas en favor de la población y construir un verdadero estado de bienestar. La austeridad republicana es la base de la justicia social de la Cuarta Transformación. La austeridad no es un eslogan, es un principio rector de nuestro gobierno, de nuestro movimiento. Es una filosofía de vida que se opone frontalmente al despilfarro y a los lujos del pasado", expuso la secretaria..

Desde el Poder Ejecutivo y Legislativo pidió que se sigan honrando el respaldo que Morena ha recibido de millones y millones de mexicanas y mexicanos, haciendo honor al origen de este movimiento: honestidad, amor al pueblo y resultados, ese es el compromiso de la Cuarta Transformación.