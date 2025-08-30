Se mantienen ‘pluris’, pero sin uso faccioso para proteger a personajes, advierte líder de Morena

CDMX — Luisa María Alcalde Luján, líder nacional de Morena, advirtió, de cara a una reforma electoral, cuya iniciativa se discutirá a partir de 2026, que ellos como mayoría no van a atentar contra la representación de las minorías por vía de los plurinominales, por lo que esta figura se mantendrá, incluso de aprobarse modificaciones a la Constitución.

Durante su participación en la plenaria de los diputados Morena, Alcalde Luján aseguró que su partido siempre ha luchado por la democratización del país, y eso, enfatizó, significa respetar a las minorías, pero también donde tengamos una representación más fiel de la población.

Otro tema que sería bueno abrir a debate, tiene que ver ni más ni menos con los famosos plurinominales y no para intentar, porque jamás lo haríamos, somos el partido que ha luchado por la democratización de este país y eso significa respetar las minorías, apostar por un modelo democrático donde se respeten las minorías

“Estas listas plurinominales que se han determinado desde las dirigencias de los propios partidos han llevado, ya en estos tiempos también, a un uso faccioso de las mismas, donde en realidad se utilizan más para proteger a personajes como Ricardo Anaya, como Lilly Téllez, como el propio Alejandro ‘Alito’ Moreno y Marko Cortés, que no obtuvieron ni un voto pero que forman parte de estos listados”, dijo Alcalde Luján.

La líder nacional exhortó a los diputados a que se abra el espacio para el debate, sobre cómo se puede fortalecer la democracia en nuestro país.

“La reforma electoral quizás sea de los temas más importantes que habremos de cubrir, abrir a debate en los próximos meses. Me parece que ya aquí la propia secretaria de Gobernación y la consejera Jurídica tocaron el tema. Veo en la Presidenta de México el deseo de abrir este debate, abrirlo a todos los rincones del país, a todos los sectores de la sociedad, que participen, no sólo partidos políticos, organizaciones, todos los sectores que discutamos juntas y juntos cómo podemos fortalecer la democracia en México, porque hay varios temas importantes que han quedado pendientes”, expresó la la líder morenista.

REGAÑA A DIPUTADOS; CANDIDATURAS PARA 2027, POR ENCUESTA

De acuerdo con algunos legisladores, Luisa María Alcalde también los regañó, y les pidió que se ajusten a la austeridad. Que no se exhiban con lujos estridentes. “No por unos hay que ser iguales”, comentó la dirigente.

También les hizo saber que las candidaturas hacia 2027 se obtendrán por medio de las encuestas, al estilo de López Obrador.

En menos de dos años, México va a elecciones intermedias concurrentes con los comicios por la renovación de 17 gubernaturas, además a la Cámara de Diputados.

A este encuentro con legisladores también acudió Carolina Rangel, secretaria general de Morena.