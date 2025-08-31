Claudia Sheinbaum: Primer año de logros pese a las adversidades

La administración de Claudia Sheinbaum tiene un enfoque inclusivo para todos los sectores, lo que ha sido un sello de su gobierno

Ante la expectativa de conocer aquellos puntos que serán tratados de manera concreta en el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el foco de atención estriba no sólo en las acciones que se han tomado en los once meses que van de su gestión, sino también en las circunstancias en que éstas se han llevado a cabo.

En medio de un clima volátil de medidas arbitrarias impuestas por el gobierno estadounidense en diversos ámbitos (seguridad, migración, política arancelaria), la administración de Sheinbaum ha destacado por poner en alto la soberanía nacional y encarar las adversidades con resiliencia, cabeza fría y firmeza.

Huelga decir que el baluarte de su gobierno lo ha ocupado el esfuerzo de hacerle frente a una serie de temas que adolece la realidad mexicana: inseguridad, desapariciones, violencia, narcotráfico, pobreza, analfabetismo, contaminación, entre otros.

El enfoque de la presidenta ha radicado en ir más allá de las medidas paliativas y sostenerse en el ánimo de sentar las bases de la política del Bienestar, con ruta fija hacia una transformación social de fondo: por ejemplo, se ha puesto en marcha la edificación de nuevos hospitales y centros de salud, al igual que se ha mejorado el equipamiento de quirófanos; se ha hecho una ampliación importante de la matrícula escolar con nuevos planteles y la creación de la Universidad Rosario Castellanos; se han implementado medidas legales en pro de la reducción y condonación de créditos hipotecarios, y se ha iniciado la construcción de miles de viviendas.

En el rubro de seguridad, tal vez la cuestión que ocupa el mayor peso en su orden de prioridades, los homicidios dolosos han disminuido a la par que los delitos de alto impacto, ambos resultados de una extensa estrategia de seguridad que abarca el grueso de la nación.

La mandataria ha destacado en este primer año de labores que su administración tiene un enfoque inclusivo para todos los sectores; empresarios, representantes indígenas, medios de comunicación, trabajadores y académicos sin distinción, lo que ha sido sello de su gobierno.

En el apoyo a los más vulnerables, los programas sociales son parte esencial, ya que son complemento para el bienestar de las familia con menos recursos, como los apoyos económicos para adultos mayores y personas con discapacidad, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, además de programas para la educación, como las becas, el campo y Producción para el Bienestar.

La presidenta de México anunció que se llevará a cabo un “festejo” masivo con motivo de su primer año de gobierno el próximo 1 de octubre, por lo que convocará a todos los mexicanos a compartir este momento trascendental en la vida e historia del país.