Desconoce Alcalde cuando se reintegrará “Andy” a eventos públicos de Morena; “él decidirá qué es lo que le conviene”

La dirigente de Morena, Luisa María Alcalde en una de las asambleas de Morena en la alcaldía de Coyoacán

Ante la ausencia que se ha hecho permanente del secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán a los eventos de Morena, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde desconoce si el hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador acudirá a alguna de las 7 mil Asambleas que el partido tiene en marcha para la instalación de comités seccionales en todo el país y recalcó que “él decidirá qué es lo que le conviene más”.

Al término de la asamblea para la conformación de comités seccionales de Morena en la alcaldía de Coyoacán en la Ciudad de México, Alcalde fue cuestionada por la ausencia recurrente de Andy en estos eventos y la dirigente morenista intentó justificar que el secretario de organización de su partido “está trabajando muy bien” y ya será cuestión de que él decida si acude a uno de estos actos o no.

“Le toca a él decidir qué le conviene más, si asistir a una de las asambleas o en su caso estar vigilando todas las asambleas que se están realizando”, aseveró.

Alcalde detalló que el objetivo de Morena es instalar 7 mil Asambleas en todo el país y López Beltrán “trabaja bien” pero insistió en que no hay fecha para que acuda de manera personal a un evento del partido.

“Él está trabajando bien y si va a ir o no va a ir a una asamblea, no lo sé, a lo mejor más adelante”, insistió.

Desde hace varios meses, López Beltrán no ha asistido a los eventos públicos de Morena pese a que es el secretario de Organización del partido, lo que ha sido cuestionado al interior y exterior de ese instituto político que fundó su padre.

La ausencia más cuestionada fue la del Consejo Nacional de Morena donde se informó sobre la estrategia de poner en marcha 70 mil comités seccionales en todo el país pero en esa fecha, Andy López Beltrán se encontraba de viaje en Japón, lo que ha sido duramente criticado por los costos de esas vacaciones.

¿Violencia?

Si bien Alcalde criticó la violencia, con la que según ella ha actuado la oposición últimamente, también descartó la posibilidad de que la bancada del PRI en el Senado, encabezada por su dirigente nacional, Alejandro Moreno, busquen reventar la sesión solemne que se realizará en la Cámara Alta con motivo de la toma de protesta a los nuevos integrantes del Poder Judicial en México.

Insistió en que la propuesta de reforma electoral que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum ha provocado que la oposición se muestre más violenta en vez de recurrir al diálogo.

“Estoy viendo una oposición muy violenta, que no está dispuesta a abrir el diálogo. Ahora, por ejemplo, con lo de la propuesta de la Presidenta de una discusión amplia sobre la Reforma Electoral.

Lejos de hacer propuestas, de celebrar la apertura, están todo el día en la denostación, en la mentira, en el chantaje, en la violencia. Esa es la oposición que hoy tenemos. Entonces, claro que siempre hay que apostar por el diálogo, siempre”, aseveró.