Hará PRI “el vacío” a sesión donde rendirá protesta nuevo Poder Judicial; “no convalidaremos este secuestro”: Alito

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno y sus coordinadores en el Senado y Cámara de Diputados

La bancada del PRI en el Senado no acudirá a la Sesión solemne del Senado de la República en la que rendirán protesta los nuevos integrantes del Poder Judicial Federal al acusar que no convalidarán la farsa que consuma el secuestro de ese poder y destruye el equilibrio de poderes en México.

“No vamos a legitimar esta gran farsa. No seremos parte del acto con el que Morena consuma el secuestro del Poder Judicial. No se trató de una reforma, se trató de una intervención autoritaria para destruir el equilibrio de poderes. Morena convirtió el Poder Judicial en un brazo ejecutor del gobierno”, sostuvo el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno

En un mensaje difundido este domingo en redes sociales, el dirigente priista sostuvo que la decisión es “firme, clara y contundente” y responde a un principio de congruencia política. Lo desmantelaron para ponerlo al servicio de sus intereses”, expresó.

“No vamos a normalizar el secuestro y destrucción de las normas y leyes que son base fundamental para la democracia”, aseveró

Respaldado por la coordinación de su partido en el Senado, Alito acusó que no se trató de una reforma judicial, sino de una intervención autoritaria que destruyó el equilibrio de poderes.

“Lo despojaron de su autonomía para ponerlo al servicio de sus intereses. Se robaron al Poder Judicial, lo entregaron a cuotas, lo repartieron como botín”, afirmó.

De acuerdo con el legislador, la renovación de jueces, magistrados y ministros fue utilizada por el oficialismo para crear un aparato que perseguirá e intimidará a la ciudadanía.

Por ello—insistió-- no avalaremos un modelo que convierte la justicia en arma contra los opositores y deja indefenso al pueblo de México.

Moreno reiteró que el PRI no será cómplice de lo que calificó como “la destrucción del Poder Judicial”, y reafirmó el compromiso de su partido con la división de poderes, la autonomía de las instituciones y la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía.

“El PRI no se va a callar. Siempre hemos defendido la república y lo seguiremos haciendo, incluso con nuestra propia vida si es necesario”, indicó

El dirigente tricolor ratificó el compromiso de su partido de cuidar y proteger las instituciones del Estado mexicano y que dan garantías a la República.