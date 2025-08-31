La disyuntiva para el nuevo Poder Judicial: con la gente o con el poder: PAN

Hugo Aguilar, ministro electo y próximo presidente de la SCJN.

Luego acusar la opacidad e irregularidades en que se realizó la elección de ministros, magistrados y jueces, la dirigencia nacional del PAN llamó a la sociedad a mantenerse atenta y vigilante durante este proceso de cambio y advirtió que este nuevo Poder Judicial tiene ante sí la oportunidad de mostrar con sus resoluciones de qué lado está: si con la gente o con el poder.

“No es un tema de partidos, es un tema de país. Lo que está en juego es si México tendrá justicia independiente o un tribunal sometido al poder”, alertó

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero advirtió que este 1 de septiembre podría llegar a su fin la imparcialidad en el Poder Judicial de la Federación, “producto de la elección organizada bajo las reglas impuestas por el oficialismo, en donde el Gobierno de Morena quiere someter a jueces, magistrados y ministros a los intereses de su partido”.

De entrada recordó que su partido ya le puso dos grandes pruebas de fuego a la nueva Corte que llega encabezada por el jurista de origen indígena, Hugo Aguilar: La acción de inconstitucionalidad contra la ley censura de Puebla y los amparos contra las leyes espía.

“¿Qué van a hacer? Van a garantizar los derechos, las garantías individuales de no tener actos de molestia y de libertad de expresión o van a congraciarse con el poder. Ahí es donde se va a definir el nuevo Poder Judicial”, estableció

El líder panista recalcó que su partido no coincide con la manera en que se llevó a cabo el proceso de elección de los nuevos integrantes del Poder Judicial, “que estuvo marcado por irregularidades” y opacidad pero aseveró que observarán con detenimiento la verdadera vocación de los nuevos integrantes de la Corte.

CUOTAS POLÍTICAS

Romero Herrera recordó que, con la entrada de la reforma en cuestión, desaparece la carrera judicial, lo que abre la puerta a que los nombramientos se conviertan en cuotas políticas y se pierda la experiencia profesional de quienes dedicaron años a la impartición de justicia.

No obstante, el dirigente panista sostuvo que su partido se mantendrá en la lucha por todas las vías legales y políticas para evitar que el Poder Judicial se convierta en una extensión del oficialismo.

“En Acción Nacional no nos vamos a resignar. Morena podrá tener ministros a modo, pero nunca va a tener a los mexicanos de rodillas. Seguiremos defendiendo la independencia de la justicia en beneficio de las familias mexicanas, porque sin jueces libres no hay democracia”, estableció

El Poder Judicial –agregó--debe recordar que su deber es con las mexicanas y los mexicanos, no con un gobierno o un partido.

“Ahí es donde estaremos atentos y firmes, porque su posición habrá de generarse nuestra posición”, puntualizó.