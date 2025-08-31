Morena, con frágil cohesión por cargos en Mesa Directiva de diputados que impulsa Monreal

CDMX — La cohesión de los 253 diputados de Morena es frágil entorno al liderazgo de su bancada, que ostenta Ricardo Monreal, a quien le patalearon su visto bueno en favor de la panista Kenia López Rabadán para presidir la Mesa Directiva en San Lázaro, además de pretender quitar como vicepresidenta de ese órgano de gobierno a Dolores Padierna y su lugar lo ocupe Sergio Gutiérrez Luna, quien aún es la máxima de autoridad del Palacio Legislativo.

La noche de este sábado, casi entrada la madrugada, un reducido número de legisladores del grupo parlamentario morenista, pero que a la vez hizo la mayoría de oposición interna, se impuso para no avalar los perfiles que impulsa su coordinador, quien informó que sostuvo conversaciones telefónicas con la dirigencia nacional del PAN, para hacerle saber del rechazo de sus diputados contra sus propuestas de perfiles para encabezar la Mesa Directiva.

Tras concluir la reunión plenaria de la bancada , que arrancó a las 8:20 horas del sábado, Ricardo Monreal sostuvo un largo debate con sus pares, que concluyó poco antes de la medianoche y sin resultados.

En conferencia de prensa, el líder parlamentario morenista aseguró que pese a la larga jornada de trabajo de los legisladores, no más de 70, que fueron vistos en la reunión plenaria, salieron unidos.

“Tuvimos una reunión interna también pesada, normal, pero que salimos unidos y con toda la disposición de otorgarle un voto de confianza al coordinador para la toma de decisiones en el caso de la Mesa Directiva, y en el caso de algunas posiciones. Estamos bien. Mañana tenemos sesión a las cinco de la tarde, Junta de Coordinación Política a las tres y media, y luego a las cinco la instalación de la sesión donde se elegirá Mesa Directiva. Estamos en ese proceso ahora, y he estado conversando con los coordinadores de grupos parlamentarios, al mismo tiempo que atendí las sesiones de las asistencias y las conversaciones con los secretarios y las secretarias de Estado” , comentó Ricardo Monreal.

Aunque se tenía claro que Morena ya se había pronunciado por respetar el acuerdo de ley y reconocer que le corresponde a la segunda fuerza política representada en la Cámara de Diputados presidir la Mes Directiva, en este caso el PAN, Monreal Ávila dejó en claro que él va a defender que se respete el derecho de la bancada panista para conducir los trabajos legislativos del pleno camaral durante el segundo año de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión.

“Y lo que falta, como mayoría calificada que somos, junto con nuestros aliados (PVEM y PT), e buscar la manera mediante acuerdo de quién pueda presidir la Meda Directiva, una integrante del PAN.

Monreal Ávila indicó que sostuvo llamadas con el diputado Elías Lixa, coordinador del grupo parlamentario panista con el fin de lograr que un acuerdo para la designación de la presidenta de la Mesa Directiva, que corresponde a una mujer por paridad de género.

Ricardo Monreal explicó que su bancada dará su apoyo, esos 60 diputados inconformes con el nombre de López Rabadán, a quien cumpla con un perfil amigable en su relación, colaboración y acuerdos con el morenismo, y eso era lo que estaba viendo con el PAN.

Ricardo Monreal agregó que también habló con el PRI, con el coordinador del PRI, Rubén Moreira, con el diputado Carlos Puente, líder del PVEM.

“He hablado con todos; mañana lo hago temprano con Ivonne Ortega; ayer hablé con el diputado Reginaldo. Entonces, he estado todo el día conversando con ellos”.

Dijo que al concluir la reunión le otorgaron un voto de confianza al “coordinador” para buscar un acuerdo con los órganos del partido, con las personas que integran el grupo.

“Hay varios, varias propuestas para ser vicepresidente o vicepresidenta de la mesa directiva, y secretario o secretaria de la Mesa Directiva. No está definido”, aclaró, y será este domingo si se destraba la inconformidad o se mantiene por cinco días más la actual Mesa Directiva.