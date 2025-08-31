Que los niños alcen la voz para evitar violación a sus derechos, piden

La procuradora federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Fabiola María Salas Ambriz, llamó a que, ante cualquier injusticia los niños deben alzar la voz, porque siempre se camina a su lado, se les escucha y acompaña, pero, sobre todo, se les protege.

Durante el foro de participación “Niñas, niños y adolescentes conociendo las culturas”, con participación del DIF Nacional, se destacó que la denuncia es el mecanismo de defensa de los derechos de esta población y que la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como homólogos en los estados y municipios, son las instancias que deben velar por la integridad de las infancias y adolescencias en México.

“Todas y todos tienen derecho a vivir una vida llena de alegría, con cuidados y con oportunidades de manera igualitaria”, refirió la procuradora Salas, y “hoy, confirmamos la importancia de que cada niña, niño y adolescente se exprese y piense libremente”.

Recordó a las y los participantes del foro, integrantes de la Red Nacional de Impulsores de la Transformación, que “juntos se puede construir un México más fuerte, más diverso y lleno de esperanza con agentes activos, como ustedes”.