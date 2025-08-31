Se alista Morena en Senado para aprobar iniciativas de Sheinbaum; “jueces sin rostro”, entre ellas

la figura de jueces sin rostro es una de las reformas que se prevén para este periodo de sesiones que arranca el 1 de septiembre (La Crónica de Hoy)

La bancada de Morena en el Senado se alista para aprobar el paquete de iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum a partir de este 1 de septiembre donde destaca la Lay Aduanera, la del combate a la extorsión, las leyes secundarias para la reforma judicial, y la de regulación de “jueces sin rostro” para combatir el crimen organizado.

Durante la pasada Reunión Plenaria de la bancada se analizaron las iniciativas que el Ejecutivo presentará para fortalecer el marco jurídico que aún están pendientes, como leyes secundarias para dar herramientas a las personas juzgadoras que entrarán en funciones, así como regular los llamados “jueces sin rostro”, informó el senado, Antonino Morales Toledo.

El senador Antonino Morales detalla las prioridades legislativas de Morena en el Senado

Detalló que la propuesta de Sheinbaum sobre los “jueces sin rostro”, es que esta figura sea temporal y que se realice una valoración caso por caso a fin de que las senadosenadmedidas de protección sean autorizadas, previa solicitud del Ministerio Público o la autoridad judicial competente.

De igual manera aseveró que la presidenta está comprometida con fortalecer los mecanismos para combatir delitos de alto impacto, por lo que enviará una propuesta de Ley General contra la Extorsión, de tal manera que se persiga de oficio en todo el país, lo que implicará una modificación al artículo 73 constitucional.

En ese sentido, explicó que las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a fin de establecer plazos y fortalecer la estructura del sistema de procuración e impartición de justicia, fue recibida por la Comisión Permanente, por lo que procesamiento será ágil y estará aprobadas en septiembre.

“Modificar la Ley de Amparo para reducir los tiempos en todos los procedimientos es muy relevante para que la justicia sea expedita”, indicó

Morales Toledo informó que otras prioridades serán las iniciativas referentes a la Ley Aduanera, Ley General de Salud, y el paquete económico 2026.

T-MEC

Rcordó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio a conocer que a finales de septiembre inician las negociaciones para revisar el acuerdo comercial trilateral con Estados Unidos y Canadá conocido como el TMEC, por lo que será prioridad para esta cámara acompañar esas negociaciones, a fin de ratificarlo en su momento.

En lo particular, el legislador zapoteco confirmó que impulsará una serie de reformas para proteger el patrimonio cultural, material e inmaterial, de los pueblos originarios y afromexicano, que considera aspectos del reciente caso de apropiación cultural cometida por la empresa Adidas contra el pueblo de Villa Hidalgo Yalalag, “y esta propuesta acompañará a la iniciativa que la presidenta anunció”.

“Presentaré una reforma para agilizar la entrega de títulos profesionales, pues el retraso en la entrega de este documento complica a quienes terminan sus estudios profesionales colocarse en el marcado laboral”.

El legislador zapoteco añadió que presentará una propuesta para afectar el uso de la tecnología que emplea el crimen organizado para atacar a las fuerzas de seguridad y que acompañará a su iniciativa, que ya está siendo analizada en comisiones, para regular la venta de drones en plataformas digitales.

Finalmente, señaló que se apoyará el paquete presupuestal para 2026, donde al Senado le corresponde discutir y aprobar la Ley de Ingresos, “y donde pondremos todo nuestro interés en que haya recursos para consolidar los programas sociales que están sacando a los mexicanos de la pobreza, pero también en aquellos rubros que se deberán fortalecer como el apoyo a los consulados en Estados Unidos”.