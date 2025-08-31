Se trabaja en el desarrollo de la producción de Sembrando Vida para su comercialización 

Sembrando Vida La Subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural, de la Secretaría de Bienestar, Columba López enfatizó que en la segunda etapa del programa Sembrando Vida, se continúa trabajando para avanzar en la producción de cada región e impulsar la comercialización de los pequeños productores

La Subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural, de la Secretaría de Bienestar, Columba López enfatizó que en la segunda etapa del programa Sembrando Vida, se continúa trabajando para avanzar en la producción de cada región e impulsar la comercialización de los pequeños productores.

Detalló que se trabaja en la integralidad y vinculación de los productos de las y los sembradores a través de las Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC) para avanzar en el desarrollo de los diversos productos de cada región, para su comercialización en economías locales, registro de marcas, comercialización en puntos de venta y geolocalización de las unidades productivas.

Señaló lo anterior, en el marco del Taller de Capacitación “Requerimientos para productos procesados”, el cual se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Bienestar, y resaltó la importancia de la suma de esfuerzos con otras instituciones del Gobierno de México como la Secretaría de Economía, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), para hacer un programa integral con una parte ambiental, social, atención de las sanidades y organización para el desarrollo económico.

La funcionaria resaltó que el programa Sembrando Vida, a la fecha cuenta con casi mil 600 productos desarrollados en diferentes presentaciones de valor agregado que requieren de cubrir las normas que exige el mercado para su comercialización en productos, como, ejemplificó: totopos, tostadas, plátano, jugos, chocolates, café, mermelada, cacao, durazno, entre otros; así como cuenta con producto en fresco que se comercializa como limón, plátano, piña, papaya y otros.

En este sentido, puntualizó que dicho sistema de gestión va a permitir la trazabilidad o rastreabilidad de cada uno de los productos que se tengan en Sembrando Vida, a fin de que todas aquellas personas que compren diversos productos, van a poder saber en dónde está la unidad productiva de quién lo transformó.

Asimismo, indicó que Sembrando Vida se ha puesto en marcha en 24 entidades del país, con 419 sembradoras y sembradores y en la actualidad se elabora productos como café, harina de plátano, entre otros productos.

La directora Divisional de Novación Comunitaria y Propiedad Industrial del IMPI, Talía Vázquez Alatorre, añadió que Sembrando Vida puede ser el principal aliado para proteger, a través de las indicaciones geográficas, los productos de las y los mexicanos que se dan en ciertas zonas y obtener la denominación de origen de los bienes nacionales entre ellos, los productos como textiles, el café, entre otros.

“Los productos que tienen la certificación, la indicación geográfica en el mercado exterior, valen hasta 70 por ciento más, por tener la certificación, que hay un mercado educación”, agregó.

En su oportunidad, el subdirector de Procesamiento Administrativo de Marcas del IMPI, Ricardo Garduño, sostuvo que el Instituto tiene como propósito apoyar a la población y proteger a la economía de las personas en México, “el instituto nos ayuda a proteger una marca, una patente, con la finalidad de que se vuelva algo propio de las personas”, dijo.