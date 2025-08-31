Nacional

La dependencia prevé que el nuevo personal se aboque al mantenimiento de carreteras federales

SICT suma 123 nuevos operadores de maquinaria pesada

Por Iván Guevara Ramírez

Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes anunció que la dependencia incorporó a la plantilla a 123 nuevos operadores de maquinaria especializada, previa capacitación.

En funcionario detalló que el proceso de capacitación incluyó los tópicos de manejo y cuidado de los equipos, operación y procesos constructivos en máquinas como perfiladoras, extendedoras y recuperadoras.

A decir del secretario, el nuevo personal operativo de la SICT, debidamente capacitado, se incorporará a los trabajos de mantenimiento que se realizan en las carreteras federales del país.

Tendencias