SICT suma 123 nuevos operadores de maquinaria pesada

Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes anunció que la dependencia incorporó a la plantilla a 123 nuevos operadores de maquinaria especializada, previa capacitación.

En funcionario detalló que el proceso de capacitación incluyó los tópicos de manejo y cuidado de los equipos, operación y procesos constructivos en máquinas como perfiladoras, extendedoras y recuperadoras.

A decir del secretario, el nuevo personal operativo de la SICT, debidamente capacitado, se incorporará a los trabajos de mantenimiento que se realizan en las carreteras federales del país.