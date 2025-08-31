Tecámac dona dos clínicas al ISSSTE para mejorar la atención médica en la región

Tecámac firma acuerdo con ISSSTE (Especial)

Tecámac firmó un convenio con el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con el propósito de brindar una mejor atención a los derechohabientes de la región. El acuerdo contempla la entrega en comodato y donación de dos clínicas municipales.

Rossy Wong Romero, presidenta municipal, y Martí Batres Guadarrama, director del ISSSTE, suscribieron el convenio que incluye dos instituciones totalmente equipadas, ubicadas en Lomas Tecámac y Héroes Tecámac.

El evento se llevó a cabo en la clínica de Lomas de Tecámac, en presencia de la senadora Mariela Gutiérrez Escalante, quien afirmó que la entrega de estas instalaciones reafirma su compromiso con el bienestar de los tecamaquenses. Además, aseguró que bajo su administración se fortalecerá la infraestructura en beneficio de la población. Señaló que alrededor de 50 mil derechohabientes del ISSSTE en la región contarán con un servicio digno y cercano.

La senadora recordó que ambas clínicas surgieron a partir de la necesidad que observó durante su gestión como presidenta municipal en 2019, lo que marcó el inicio de las transformaciones en el municipio. Destacó que estas instalaciones son un ejemplo de la buena administración lograda en Tecámac.

Tecámac firma acuerdo con ISSSTE

“Construimos estas clínicas a partir de la necesidad, porque Tecámac creció en un estado de anarquía derivado del cacicazgo de 25 años, durante el cual no se dio un crecimiento equilibrado”, mencionó.

Por su parte, Wong Romero subrayó que en el municipio se realizan más acciones en favor del bienestar, como el programa Salud en tu Hogar, que ya ha otorgado más de 6 mil atenciones médicas a domicilio. “Este esfuerzo representa un paso firme para el fortalecimiento de los servicios de salud, el compromiso social y la visión de un futuro para Tecámac”, agregó.

Batres Guadarrama agradeció la donación y afirmó que será de enorme ayuda para los derechohabientes de la región.

En el evento también estuvieron presentes la presidenta y la directora del DIF municipal, Isabel Muñoz y Rocío Miguel Hernández, respectivamente, así como directivos del Instituto en la región y en el Estado de México.