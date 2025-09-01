A seguir este 1° Septiembre; Informe de Claudia Sheinbaum, apertura del Congreso y actos en la Corte

La Presidenta Claudia Sheinbaum presentará su primer informe de labores el 1 de septiembre (Especial)

PALACIO NACIONAL

A las 11 horas, la presidenta Claudia Sheinbaum dará un mensaje con motivo de su Primer Informe de Labores. Se espera que una parte central del mensaje aborde el tema de la mejora en el bienestar de las familias a partir de dos ejes, ambos postulados de la 4T: el aumento constante y significativo del salario mínimo, así como los programas de apoyos directos y becas a la población.

Podrás verlo en: https://www.youtube.com/live/AOLG_ZAjXTM?si=8ehx6eaA2x2KjOZi

INFORME EN PALACIO NACIONAL

17:00 horas: Se abre el Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados recibe a los 128 senadores para instalar el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de la LXVI Legislatura.

17:15 horas: Se recibe a la secretaria de Gobernación federal, Rosa Icela Rodríguez. Se designa una comisión de legisladores para llevar hasta el pleno camaral a la funcionaria.

Primera sesión ordinaria San Lázaro

17:40 horas: Discurso de la enviada presidencial con motivo del Primer Informe de Labores del Gobierno de la Presidenta

18:00 horas: Se espera que Mesa Directiva anuncie posicionamientos de las bancadas parlamentarias.

Segunda sesión ordinaria

19:00 horas: Aproximadamente a las 7 pm, declaratoria de publicidad del dictamen de reforma al artículo 73 constitucional para facultar a los congresistas federales a legislar para expedir la ley contra extorsión.

Primera sesión ordinaria en Senado

18:00 horas: Aproximadamente, se espera que arriben los más de 800 cargos electos del PJF para rendir protesta.

Acto de purificación de la Corte

El nuevo presidente de la Corte, el abogado mixteco Hugo Aguilar, representa la llegada de los pueblos indígenas a este poder desde tiempos de Juárez. En tiempos de la Reforma, el indígena no era valorado. Esta vez la Corte abre sus puertas a una ceremonia tradicional en la que se pide por un buen futuro.

20:00-21:30 horas: Se espera arribo de los nueve ministros de la Corte. Se prevé la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum como invitada especial y un mensaje de Hugo Aguilar.