Alejandro Armenta destaca apoyo federal a Puebla durante el primer informe presidencial de Claudia Sheinbaum

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, acudió este lunes al Congreso de la Unión para presenciar el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde reconoció el respaldo que su administración ha recibido por parte del Gobierno Federal.

A su llegada al recinto legislativo, Armenta subrayó que Puebla ha sido beneficiada con más de 40 programas federales, de los cuales 15 están enfocados en el impulso tecnológico, además de contar con un apoyo sólido en materia de seguridad.

https://x.com/cronicajalisco/status/1962547145266864235?t=C2fwFLpkARuYpaHWrCUWxA&s=08

“Gracias, presidenta Claudia Sheinbaum, porque a Puebla le ha ido muy bien con usted. Más de 40 programas, Puebla-Federación y el Estado, 15 programas en materia tecnológica, todo el respaldo y todo el apoyo en materia de seguridad que nos ha dado. Gracias, doctora Claudia Sheinbaum”, expresó el mandatario estatal.

El gobernador poblano reiteró que la coordinación entre su administración y el gobierno federal ha permitido fortalecer proyectos estratégicos y garantizar mejores condiciones para la ciudadanía.

Armenta resaltó que la continuidad de la Cuarta Transformación en el país es clave para consolidar inversiones, reforzar la infraestructura y generar bienestar en los estados, en especial en Puebla, donde el desarrollo económico y la seguridad se han mantenido como prioridades.

La presencia de Alejandro Armenta en el informe presidencial forma parte del respaldo de los mandatarios estatales al gobierno federal, en un evento que reunió a representantes de los tres poderes de la Unión, líderes políticos, empresariales y sociales.