Arriba Rosa Icela ante Cámara de Diputados con división en Morena; entregar Informe de Labores de Sheinbaum

CDMX — Con la mayoría legislativa de Morena divida en la Cámara de Diputados, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregar el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Rodríguez Velázquez fue recibida por Ricardo Monreal, coordinador de los legisladores morenistas, y por otros líderes parlamentarios como Dolores Padierna y Alfonso Ramírez Cuéllar

Tras quedar instalado el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de la LXVI Legislatura, el pleno camaral espera el arribo de la funcionaria a la tribuna.