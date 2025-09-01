“No importa que seamos prietitos o güeritos, justicia para todos”

CDMX — “Somos los nueve ‘Ministros del Pueblo’, y estamos aquí por mandato del Artículo 39 de la Constitución federal”, se presentó el ministro electo, Hugo Aguilar Ortiz, ante gobernadores de pueblos indígenas, incluyendo a Maria Teresa Bautista, la presidenta municipal de San Agustín Tlacopetepec, Oaxaca y tierra de la infancia del nuevo presidente de la Corte.

Aguilar Ortiz se refirió al contenido de ese artículo como un precepto “hermoso para el pueblo de México”.

“Dispone que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, todo poder surge del pueblo y se instituye para su beneficio”, señaló, “eso es lo que nos reúne esta tarde, hermanos y hermanas”, dijo el ministro electo tras recibir el bastón de mando del pueblo mixteco de San Agustín Tlacotepec.

“Los pueblos indígenas somos la raíz más profunda de México, los pueblos indígenas somos el antecedente más lejano de estas tierras. Los pueblos indígenas somos la raíz más profunda de México, los pueblos indígenas somos el antecedente más lejano de estas tierras. Entre los yaquis dicen que el bastón de mando te impone la obligación de hablar por los que no pueden hablar, de defender aquellos que no se pueden defender, y ese es el significado profundo del bastón de mando que hoy estamos recibiendo”.

Agregó que ésta es también una de las cosas que trascienden gracias a la reforma judicial y “del proceso electoral que acabamos de vivir, y no me voy a cansar de señalarlo. Se acabaron los privilegios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”.

Hugo Aguilar, abogado mixteco y a partir de la noche del 1 de septiembre de 2025, presidente de la Corte, estuvo presente en la ceremonia de purificación de los nuevos ministros, entre ellos Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Lenia Batres, Irving Espinosa, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Sara Irene Herrerías y Aristides Guerrero, el llamado ‘Ministro Chicharrón’, aunque éste no acudió a la ceremonia tras el accidente automovilístico que sufrió hace más de 10 días.

María Teres Bautista le entregó el bastón de mando a Hugo Aguilar: “No importa que seamos prietitos o güeritos, que haya justicias para todos”, le expresó.