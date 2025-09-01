Desmantelan arsenal con 32 armas largas en Sinaloa

Armas Armas largas decomisadas. (SSPC)

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, junto con la Defens realizaron un cateo en un inmueble utilizado para el resguardo de armamento, donde aseguraron 37 armas de fuego, cargadores, cartuchos, 150 kilos y 80 litros con sustancias químicas y equipo táctico, en Culiacán, Sinaloa.

Al realizar trabajos de investigación para debilitar a grupos delictivos en la entidad, los agentes de seguridad localizaron un inmueble en el Fraccionamiento Urbivilla del Cedro, en el municipio de Culiacán, utilizado para el resguardo de armamento y sustancia ilícitas.

Tras desplegar un dispositivo de seguridad, hallaron 32 armas largas, cinco armas cortas, cargadores, cartuchos, así como 80 litros y 150 kilos de sustancias ilícitas, además de equipo táctico.

El predio quedó sellado y bajo resguardo policial, en tanto lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público.