Gobernador de Chiapas reconoció avances en seguridad y economía

Gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar (Adolfo López)

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, asistió al Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizado en Palacio Nacional y ante el Congreso de la Unión.Durante el acto, Ramírez Aguilar aseguró que la presidenta, en su primer año de gestión, ha demostrado estar “a la altura de nuestra república y de la circunstancia internacional”. Subrayó que su estrategia en materia de seguridad ha tenido resultados extraordinarios con la disminución de delitos en diferentes estados.En el tema económico, destacó que los aranceles decretados en su momento por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tuvieron el impacto que se preveía, gracias a la conducción firme y responsable del gobierno federal. Además, reconoció el acercamiento de la mandataria con la iniciativa privada, lo que ha permitido fortalecer un desarrollo económico sostenido.“Esto habla de una presidenta con pluralidad, de una mujer de Estado, de una jefa de nación”, señaló el gobernador, al tiempo que resaltó el apoyo que desde el gobierno federal se brinda a los más vulnerables, sobre todo a niñas, niños y adolescentes, mediante programas sociales que han crecido en cobertura.

Ramírez Aguilar concluyó que el trabajo de Sheinbaum refleja un compromiso firme con la justicia social y con la construcción de un México más incluyente.