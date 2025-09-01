Histórica integración femenina en la Suprema Corte Yasmín Esquivel

Al término del informe de gobierno realizado en Palacio Nacional, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, destacó los logros alcanzados en los últimos 11 meses de gestión, así como los retos que enfrenta el país en materia de justicia y gobernabilidad.

La ministra subrayó que el presidente de la República expuso ante la ciudadanía un balance de avances y desafíos en diversos sectores, que ya han sido difundidos a través de medios de comunicación y redes sociales. “Estamos viviendo un momento histórico. Hoy inicia una nueva Suprema Corte, una nueva integración en donde, por primera vez en 200 años, habrá una mayoría de mujeres”, afirmó.

En este nuevo periodo, la SCJN estará conformada por cinco ministras y cuatro ministros, lo que marca un precedente sin igual en la historia judicial de México. Esquivel Mossa resaltó que este cambio representa un paso firme hacia la paridad de género y la consolidación de una visión humanista en la impartición de justicia.

La ministra informó que este mismo día se llevará a cabo la primera sesión del pleno con esta integración, programada a las 22:00 horas, con la presencia de la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los titulares del Poder Legislativo: las mesas directivas de la Cámara de Diputados y del Senado. Previamente, a las 19:30 horas, se tomará protesta en el Senado de la República a nuevos integrantes de la judicatura.

En total, fueron convocados 881 nuevos juzgadores federales, hombres y mujeres comprometidos con el pueblo de México, cuya labor se enfocará en una justicia cercana, abierta y social. “Un gran compromiso para México, un compromiso con la dignidad y los derechos de las personas”, puntualizó Esquivel.

Finalmente, la ministra insistió en que el nuevo rostro de la Suprema Corte buscará consolidar una impartición de justicia más humana, con puertas abiertas y sensible a las causas sociales.