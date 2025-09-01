Inicia pago de Pensiones y Programas del Bienestar del bimestre septiembre-octubre

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que a partir de este 1° de septiembre y hasta el 25 de septiembre se llevará a cabo el depósito de las Pensiones y Programas del Bienestar correspondientes al bimestre septiembre-octubre, dirigidos a mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, madres trabajadoras y sembradores.

Pensiones y Programas del Bienestar del bimestre septiembre-octubre (Cortesía)

Montiel Reyes destacó que, en el marco del llamado “segundo piso de la Cuarta Transformación”, las pensiones y programas continúan y se fortalecen para garantizar una mejor calidad de vida, en especial para quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Detalló que en este periodo se dispersará a un millón de mujeres de 63 y 64 años el apoyo de 3 mil pesos bimestrales de la Pensión Mujeres Bienestar, mientras que los derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores recibirán 6 mil 200 pesos bimestrales. Asimismo, los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad accederán a 3 mil 200 pesos bimestrales, las madres trabajadoras recibirán mil 650 pesos a través del Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, y las y los sembradores de Sembrando Vida obtendrán 6 mil 450 pesos mensuales por su jornal.

La funcionaria agregó que el depósito se realiza conforme a la letra del primer apellido de cada derechohabiente, y que el calendario completo puede consultarse en la página oficial de la Secretaría de Bienestar: gob.mx/bienestar.

Letra, día y mes (Cortesía)

En el caso específico de Sembrando Vida, el pago se efectuará el 11 de septiembre, de manera directa y sin intermediarios, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. Para conocer la ubicación de las sucursales, está disponible la plataforma: ubicatubancodelbienestar.bienestar.gob.mx.