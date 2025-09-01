Lluvia matutina no detiene preparativos para el primer informe de gobierno de la presidenta

La mañana inició con lluvia ligera en el Zócalo capitalino, pero hacia las 9:30 horas todo quedó listo para recibir a los invitados especiales que asistirán al primer informe de gobierno de la presidenta de México.

El evento marca la primera rendición de cuentas de la mandataria ante la nación, en la que se espera un mensaje sobre los avances de su administración y los retos que enfrenta el país.

La gente comienza a llegar y acomodarse para poder ser parte de este primer evento de la primera presidenta así mismo destacó la presencia de un ciudadano que desde las primeras horas del día se presentó a las puertas de palacio esperando poder llevarle flores a la presidenta,Claudia Sheinbaum.