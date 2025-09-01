Lluvias intensas en Chihuahua, Sinaloa y Nayarit; frente frío refresca el norte, mientras se supera los 45 °C noroeste

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes 1 de septiembre persistirán lluvias puntuales intensas en Chihuahua, Sinaloa y Nayarit, mientras que en Sonora y Durango se esperan precipitaciones muy fuertes, posiblemente acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. La presencia del monzón mexicano, en combinación con la onda tropical número 29 y una zona de baja presión en el Pacífico, favorecerá precipitaciones en gran parte del territorio nacional, también se prevé oleaje elevado de hasta tres metros.
Al mismo tiempo, el frente frío número 1, reforzado por una masa de aire proveniente de Estados Unidos, ocasionará lluvias muy fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de rachas de viento de hasta 60 km/h y un ligero descenso en las temperaturas del noreste.
En contraste, el noroeste del país enfrentará calor extremo, con valores que podrían superar los 45°C en Baja California y Sonora, así como temperaturas de entre 40 y 45 grados en Baja California Sur.
#Pronóstico Meteorológico General de las 06:00 horas. Consúltalo en: https://t.co/R8Yan9vLdN pic.twitter.com/fvtAYfW1ts— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 1, 2025
Lluvias
- Intensas (75 a 150 mm): Chihuahua (centro), Sinaloa (centro y sur) y Nayarit
- Muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán (costa), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos
- Fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche y Yucatán
Altas temperaturas
- +45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste)
- 40 a 45 °C: Baja California Sur
- 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán
Viento
- Rachas de 50 a 70 km/h: Costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero
- Rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo
Oleaje
- 2.0 a 3.0 metros: Costas Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero
- 1.5 a 2.5 metros: Costas de Oaxaca y Chiapas
Recomendación
La Coordinación Nacional de Protección Civil llamó a la población a no transitar ni cruzar zonas inundadas, ya que el agua puede ocultar corrientes peligrosas, objetos arrastrados o cables eléctricos. Se exhorta a mantenerse alerta y atender las indicaciones de las autoridades locales.
🚫NO transites ni cruces zonas inundadas, ya que la magnitud de la #Inundación ⚠️ es mayor a lo que percibimos.— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) August 30, 2025
Mantente alerta y atiende las recomendaciones de #ProtecciónCivil. 👷🏾♂️👷🏼 pic.twitter.com/uVcKw5jdOS