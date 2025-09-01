No tienen derecho a fallarle al pueblo de México: Salomón Jara a la nueva SCJN

Salomón Jara, gobernador de Oaxaca

Durante su estancia en la Ciudad de México, con motivo del primer informe de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador de Oaxaca Salomón Jara, también asistirá a la toma de protesta de los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a quienes dedicó un mensaje recordándoles que su deber está con la justicia para el pueblo que los eligió, y no con las élites.

​Salomón Jara destacó el papel de Hugo Aguilar Ortiz, oaxaqueño de origen mixteco quien presidirá la nueva Corte, de quien destacó que es un gran representante del pluralismo jurídico, y que es alguien que lleva en su sangre la memoria de las luchas sociales, por lo que su manto será clave para servir al pueblo y no a interes de unos cuantos grupos.

El mandatario oaxaqueño señaló que el arranque de la nueva Corte es el inicio de una nueva época que no será redactada desde los escritorios del poder sino desde la voluntad del pueblo, que tuvo el poder de elegir gracias a la lucha del ex presidente Andres Manuel López Obrador.

Añadió que los nuevos ministros tienen la responsabilidad de devolverle la legitimidad a una institución que había sido secuestrada por la élite, por lo que “no tienen derecho de fallarle a México”.

“Que su labor no se mida en la complejidad de sus argumentos jurídicos, sino en la simplicidad con la que su trabajo garantice o restituya los derechos y las libertades principalmente de los más necesitados”, expresó.

Salomón Jara estará presente también en el primer informe de gobierno presidencial, sobre lo que reconoció que en los primeros 11 meses de gobierno de Claudia Sheinbaum reafirmó sus objetivos y liderazgo bajo valores humanistas qué siguen transformando todo el país.

Afirmó que en su estado también se está trabajando para avanzar y transformar su historia con el apoyo federal pero también por medio de la inversión estatal y privada.