Pensión Bienestar 2025: Adultos Mayores que reciben su pago este martes 2 de septiembre

Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores El pago y el calendario de septiembre están listos (Crónica Digital)

El programa Pensión para Adultos Mayores, uno de los principales apoyos sociales del Gobierno de México, inició esta semana la dispersión de los recursos correspondientes al bimestre septiembre-octubre de 2025.

Como es costumbre, la expectativa por conocer a quién le toca el pago es alta; por ello te contamos qué personas pueden cobrar su pensión este martes 2 de septiembre.

¿A qué letra le toca el pago de la pensión Bienestar para Adultos Mayores?

Este día los beneficiarios cuyo primer apellido comienza con la letra B podrán disponer del depósito directamente en su tarjeta del Banco del Bienestar, la herramienta oficial que garantiza un acceso seguro y ordenado a los recursos.

La Secretaría del Bienestar organiza los pagos de manera escalonada, asegurando que cada persona reciba su apoyo sin largas filas ni complicaciones en las sucursales bancarias. Este método no solo optimiza la logística, sino que también permite a los adultos mayores planificar mejor su economía y retirar el dinero a su ritmo.

Calendario de pagos septiembre 2025 por apellido

El calendario de dispersión de la Pensión Bienestar sigue un orden alfabético, desde la A hasta la Z, facilitando la entrega gradual de los recursos:

A: Lunes 1 de septiembre

B: Martes 2 de septiembre

C: Miércoles 3 y jueves 4 de septiembre

D, E, F: Viernes 5 de septiembre

G: Lunes 8 y martes 9 de septiembre

H, I, J, K: Miércoles 10 de septiembre

L: Jueves 11 de septiembre

M: Viernes 12 y lunes 15 de septiembre

N, Ñ, O: Miércoles 17 de septiembre

P, Q: Jueves 18 de septiembre

R: Viernes 19 y lunes 22 de septiembre

S: Martes 23 de septiembre

T, U, V: Miércoles 24 de septiembre

W, X, Y, Z: Jueves 25 de septiembre

¿Cuánto dan en la pensión Bienestar para Adultos Mayores?

Durante este bimestre, los adultos mayores reciben un apoyo de 6,200 pesos. La Secretaría del Bienestar también mantiene otros programas sociales importantes, como la Pensión para Personas con Discapacidad, que otorga 3,200 pesos, el Programa Mujeres Bienestar, con 3,000 pesos bimestrales, y el apoyo para Hijos de Madres Trabajadoras, que entrega 1,650 pesos.

Estos programas buscan fortalecer la estabilidad financiera de millones de hogares, garantizando que los recursos lleguen de manera ordenada y accesible. La dependencia ha indicado que los beneficiarios recientes, registrados en agosto de 2025, recibirán sus tarjetas en los próximos días y no forman parte de este primer depósito del bimestre.

Cómo y dónde retirar la Pensión Bienestar

Los adultos mayores pueden acceder a su pensión utilizando la tarjeta del Bienestar, que permite retirar efectivo en cajeros automáticos y realizar pagos en comercios con terminal bancaria. Además, algunas entidades financieras, como Santander, BBVA, Banorte, Citibanamex y Coppel, aceptan estos depósitos, ofreciendo flexibilidad a los beneficiarios en todo el país.

Consultar la sucursal más cercana del Banco del Bienestar es sencillo a través del portal oficial de ubica tu Banco del bienestar, lo que facilita la planificación de los retiros y el acceso a los recursos de manera segura.