Repavimentación dentro del Plan Integral para el Oriente del Estado de México se realizará de noche para reducir afectaciones al tránsito

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el Estado mexicano están recuperando su capacidad para realizar obras por administración, aprovechando el trabajo de los propios empleados de la dependencia.

En el marco del Plan Integral del Oriente del Estado de México, que impulsa la Presidenta @Claudiashein, iniciamos la entrega de maquinaria especializada para llevar a cabo labores de bacheo y repavimentación.



Estas acciones se realizarán en jornadas nocturnas, con el objetivo… pic.twitter.com/ufqNXB3ava — SICT México (@SICTmx) September 1, 2025

Durante el banderazo de inicio del Plan Integral para el Oriente del Estado de México, que contempla la repavimentación de la carretera federal Texcoco-Lechería y el tramo Texcoco-Los Reyes, Sheinbaum señaló que por muchos años el gobierno perdió esa capacidad, ya que todo se contrataba a terceros, pero ahora se busca fortalecer nuevamente a la SICT.

“Hoy estamos dando el banderazo de un programa que consiste en tener trenes de repavimentación que va a administrar directamente el Estado. Con trabajo, profesionalismo y honestidad arranca la modernización vial con estos nuevos equipos”, afirmó Sheinbaum durante el evento celebrado en Acolman, Estado de México.

La mandataria explicó que la incorporación de trenes de repavimentación de última generación representa una innovación tecnológica que permitirá realizar obras con mayor rapidez y eficiencia, ya que son capaces de retirar la carpeta asfáltica dañada y colocar material nuevo en un solo proceso. El objetivo, subrayó, es dejar al 100% todas las carreteras federales del país, con obras de mayor durabilidad, menores costos y sin intermediarios.

Jesús Esteva Medina

Por su parte, el titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que la entrega de la maquinaria se realizará mediante un sistema de coabloques y que los trabajos se llevarán a cabo en horarios nocturnos, de 10 de la noche a 4 de la mañana, con el fin de minimizar afectaciones al tránsito y reducir molestias a la ciudadanía.

Sheinbaum estuvo acompañada por la gobernadora mexiquense Delfina Gómez Álvarez, y destacó que estas acciones forman parte de un plan integral de profesionalismo, honestidad, austeridad e innovación tecnológica, orientado a mejorar la calidad de vida de la población. “Lo más importante es que está hecho para la gente”, afirmó.

El secretario Esteva agregó que actualmente existe un avance del 85% en la intervención de 4 mil kilómetros de carreteras federales, con una inversión de 15 mil 470 millones de pesos, y que la intención es que para finales del próximo año cada estado cuente con al menos un tren de repavimentación.

Con estas acciones, concluyó, se busca reforzar la conectividad, mejorar la seguridad vial y contribuir al desarrollo económico del país.