Ricardo Monreal reconoce avances y unidad tras el primer informe de gobierno

Al término del primer mensaje que ofreció la presidenta Claudia Sheinbau, el diputado federal Ricardo Monreal destacó los avances alcanzados en el país y la conducción responsable de la administración en turno, a la que calificó como prudente y eficaz frente a los retos más importantes que enfrenta México.

En su intervención, Monreal subrayó que uno de los principales desafíos ha sido la relación con Estados Unidos, particularmente en materia arancelaria. Señaló que, pese a lo complejo del panorama internacional, se han obtenido resultados favorables para la nación. “He sabido enfrentar los desafíos y los retos con prudencia, pero también con pericia y talento. Creo que el principal problema al que se ha enfrentado es la relación México-Estados Unidos y esta política arancelaria hostil en contra de nuestro país. Pero ahora que la escuchamos, va a dar cuenta de buenos resultados para la patria, para México”, expresó.

El legislador resaltó además el respaldo de la mayoría legislativa hacia la conducción del gobierno, asegurando que la unidad será clave para consolidar los proyectos nacionales. “Nosotros en el Congreso, la mayoría legislativa, nos sentimos muy orgullosos de su conducción al frente de la nación. Llegamos con unidad a este primero de septiembre y nos mantendremos con unidad”, afirmó.

Sobre los temas económicos, Monreal adelantó que el próximo 8 de septiembre llegará al Congreso el paquete económico para el siguiente año. Según lo anticipado por el secretario de Hacienda, dicho paquete no contempla nuevos impuestos, sino el fortalecimiento de la recaudación a través de una política contributiva estable. “Comentó que no vienen nuevos impuestos, que van a mantener la misma política contributiva, que van a mejorar la recaudación, pero que la gente debe estar tranquila porque no vienen nuevos impuestos”, puntualizó el legislador.

Con estas declaraciones, Ricardo Monreal refrendó su compromiso como diputado federal en la LXVI Legislatura y destacó la importancia de mantener la confianza ciudadana, la estabilidad económica y la cohesión política como bases para el desarrollo del país en los próximos años.