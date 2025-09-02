“Será una corte cercana a la gente” Sheinbaum destaca nueva era en el Poder Judicial

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, afirmó que el Poder Judicial atraviesa un cambio histórico y sin precedentes, con una transformación profunda que busca garantizar la impartición de justicia de manera imparcial y cercana a la ciudadanía.

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo

La mandataria destacó que los nuevos integrantes del Poder Judicial tienen la obligación de responder a la población y no a intereses particulares o privilegios, y subrayó que el poder y el dinero no deben dominar el sistema judicial, sino la justicia misma.

Sheinbaum señaló que la apertura de las puertas de la Suprema Corte simboliza el compromiso de acercar la justicia a la gente, y aseguró que la actual administración busca erradicar la corrupción dentro del Poder Judicial para garantizar un Estado de derecho efectivo.

La presidenta calificó este momento como estratégico para el país, resultado de una decisión colectiva del pueblo mexicano sobre el rumbo que desea tomar, y recalcó la importancia de cumplir con la impartición de justicia de manera equitativa para todos.

El verdadero Estado de derecho es erradicar la corrupción en el Poder Judicial y que se imparta justica para todos por igual, señaló Sheinbau,.

“Es muy simbólico cómo abrieron las puerta de la sede de la Suprema Corte, que la justicia abre las puertas al pueblo de México” y concluyó con que “Será una Corte cercana a la gente”.