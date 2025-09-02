Nacional

El SMN prevé lluvias puntuales intensas en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, mientras que Baja California y Sonora enfrentarán temperaturas de hasta 45°C

Lluvias intensas en siete estados y calor extremo en el noroeste este martes

Por Tamara Ramírez Villegas
Lluvias en México Acapulco (Carlos Alberto Carbajal/Carlos Alberto Carbajal)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este martes se presentarán lluvias puntuales intensas en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, debido a la combinación del monzón mexicano, el sistema frontal número 1 y la depresión tropical Doce-E. De acuerdo con el organismo, la depresión tropical se ubica frente a las costas de Jalisco y podría intensificarse a tormenta tropical en el transcurso del día, lo que aumentará el potencial de lluvias muy fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco.

En contraste, el SMN señaló que continuará el ambiente muy caluroso en el noroeste, con temperaturas de 40 a 45 °C en Baja California, Baja California Sur y Sonora, además de valores de entre 35 y 40 °C en gran parte del litoral del Pacífico, Golfo de México y la Península de Yucatán.

Lluvias

  • Intensas (75 a 150 mm): Sonora (sur), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste), Nuevo León (centro y sureste), San Luis Potosí (este) y Tamaulipas (oeste y suroeste)
  • Muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
  • Fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Aguascalientes, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Altas temperaturas

  • 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (centro) y Sonora
  • 35 a 40 °C: Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango (noreste), San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo (noreste), Puebla (norte), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Viento

  • Rachas de 50 a 70 km/h: Costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán
  • Rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Puebla, Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec) y Chiapas

Oleaje

  • 2.0 a 3.0 metros: Costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán
  • 1.5 a 2.5 metros: Costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Recomendación

La Coordinación Nacional de Protección Civil exhortó a la población a evitar cruzar zonas inundadas, ya que el agua puede ocultar corrientes peligrosas u objetos que pongan en riesgo la vida.

Tendencias