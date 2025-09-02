Lluvias intensas en siete estados y calor extremo en el noroeste este martes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este martes se presentarán lluvias puntuales intensas en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, debido a la combinación del monzón mexicano, el sistema frontal número 1 y la depresión tropical Doce-E. De acuerdo con el organismo, la depresión tropical se ubica frente a las costas de Jalisco y podría intensificarse a tormenta tropical en el transcurso del día, lo que aumentará el potencial de lluvias muy fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco.
En contraste, el SMN señaló que continuará el ambiente muy caluroso en el noroeste, con temperaturas de 40 a 45 °C en Baja California, Baja California Sur y Sonora, además de valores de entre 35 y 40 °C en gran parte del litoral del Pacífico, Golfo de México y la Península de Yucatán.
#AvisoMeteorológico— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 2, 2025
Se prevén #Lluvias muy fuertes en #Jalisco, #Colima, #Michoacán y el sur de #Nayarit.
Más información en ⬇️https://t.co/H9PFCILkWb pic.twitter.com/VCmXEmRGm2
Lluvias
- Intensas (75 a 150 mm): Sonora (sur), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste), Nuevo León (centro y sureste), San Luis Potosí (este) y Tamaulipas (oeste y suroeste)
- Muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
- Fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Aguascalientes, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
Altas temperaturas
- 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (centro) y Sonora
- 35 a 40 °C: Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango (noreste), San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo (noreste), Puebla (norte), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
Viento
- Rachas de 50 a 70 km/h: Costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán
- Rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Puebla, Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec) y Chiapas
Oleaje
- 2.0 a 3.0 metros: Costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán
- 1.5 a 2.5 metros: Costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas
Recomendación
La Coordinación Nacional de Protección Civil exhortó a la población a evitar cruzar zonas inundadas, ya que el agua puede ocultar corrientes peligrosas u objetos que pongan en riesgo la vida.