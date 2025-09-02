Trump halaga a Sheinbaum, pero insiste en que los cárteles gobiernan México y tiene miedo a combatirlos

Relaciones bilaterales La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo de EU, Donald Trump (EFE)

El presidente Donald Trump considera que la presidenta Claudia Sheinbaum es una mujer “muy elegante y hermosa”... pero miedosa; al menos tiene miedo a los cárteles del narcotráfico, los cuales, según insiste, gobiernan México.

“Me cae muy bien la presidenta. Creo que es una mujer estupenda. De hecho, es una mujer increíble en ciertos aspectos, muy elegante y hermosa”, dijo al medio estadounidense Daily Caller, con motivo de la llegada este miércoles a la Ciudad de México del secretario de Estado de EU, Marco Rubio.

Durante la primera visita a México del jefe de la diplomacia estadounidense se espera que firme con el gobierno un acuerdo bilateral migratorio y de seguridad, pero en el ambiente flota la amenaza de una intervención militar estadounidense en suelo mexicano, en caso de que Trump considere que los cárteles mexicanos (seis de ellos considerados ahora como organizaciones terroristas) representan una amenaza nacional, o considere que el gobierno mexicano no ha logrado frenar lo suficiente el flujo de fentanilo.

Trump dio una entrevista exclusiva al Daily Caller. El periodista Reagan Reese le preguntó si confiaba en que México reforzaría la frontera. El republicano contestó alabando a Sheinbaum, pero remató su afirmación diciendo que México es gobernado por los cárteles:

En su conversación en exclusiva con el periodista Reagan Reese, al serle preguntado por el tema, el mandatario republicano esquivó la pregunta declarando que le ofreció a la presidenta de México enviar a su Ejército a México, para ayudar a derrotar a los cárteles y su control sobre amplias regiones del Estado.

“Ofrecí enviar al ejército, y ella no quiere que lo hagamos” declaró.

“¿Por qué?”, preguntó el periodista, a lo que respondió Trump: “Porque tiene miedo”; y reiteró: “Tiene mucho miedo”.

“Cada quien en su territorio”

Sin ánimo de entrar en polémica, la presidenta Sheinbaum insistió este martes durante “La Mañanera del Pueblo” en que vaya a ocurrir tal intervención armada.

“Se ha estado trabajando, desde hace meses, en un entendimiento para colaborar en materia de seguridad. ¿Qué planteamos nosotros? Que esta colaboración debe ser cada quien en su territorio. Una colaboración para información, para inteligencia. Ellos en su territorio, nosotros en nuestro territorio”, explicó.

Sobre el combate efectivo de México o si tiene miedo a declararles la guerra, Sheinbaum se limitó a decir que “el combate al crimen organizado es muy complejo”.