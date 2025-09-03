Denuncian agresión entre diputados de Morena

Claudia Garfias denuncia agresión

La diputada federal Claudia Garfias de la bancada de Morena, denuncio de manera pública haber sido víctima de agresión física y sexual orquestada por un compañero del mismo partido, el diputado local de Acolman Osvaldo Cortés Contreras y por la presidenta del municipio.

En declaraciones frente a los medios de comunicación, Claudia Garfias narró que las agresiones tuvieron lugar en sus oficinas distritales de Acolman, Estado de México, donde se realizaban labores de remodelación, al cula arribaron elementos de seguridad pública a cercar las instalaciones para luego dar paso a un grupo de aproximadamente 50 encapuchados, quienes perpetrarían las agresiones.

Según el testimonio de la diputada, los agresores recibieron instrucciones del supuesto chofer personal del diputado señalado, para lanzarse contra la funcionaria, sus hijos, su asesor, y demás personal de su equipo de trabajo.

Denunció que el chofer particular de Cortés Contreras, la golpeo, ultrajo y cometio abuso sexual en su contra, enviando un mensaje reafirmando el poder del funcionario en la zona.

Despues de la agresión, encontró a sus hijos, a sus asesor y sus compañeros con diversas heridas que requirieron tratamiento medico neurologico y oftalmico.

Además denunció el robo de equipo de cómputo de sus oficinas y aparatos electrodomésticos, aunado a esto, se el camión que se encontraba en el sitio realizado descarga de material de remodelación fue trasladado por los mismos agresores a la presidencia municipal de Acolman.

Claudia Garfias aseguró que no es la primera vez que es amenazada o agredida por el diputado y la presidenta municipal de acolman y los responsabiliza en caso de que algo le suceda a ella o a sus allegados.