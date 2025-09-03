Domingo sobre ruedas en Coayoacán

Día Ruedas Libres

Con más de 15 años de historia, el día de Ruedas Libres, se celebrará el primer domingo de septiembre, como ya es costumbre, en la alcaldía de Coyoacán. La idea nace del deseo de fomentar el uso de la bicicleta y otros medios de transporte alternativos.

El evento va a tener lugar desde las 8 am hasta las 2 pm, con sede en la avenida Canal Nacional, entre Nimes y Calzada de las Bombas, CTM Culhuacán.

Pueden participar bicicletas, patines, scooter, triciclos y otros vehículos que no tengan motor. Para asegurar el bienestar de los asistentes, las calles estarán cerradas, evitando así el acceso de vehículos motorizados.