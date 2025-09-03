Exige PAN en Senado transparentar acuerdo de cooperación con EU

Marco Rubio, secretario de estado de EU, anunció medidas para detener el tráfico de arnas hacia México (Archivo)

El PAN en el Senado cuestionó la falta de transparencia en el acuerdo binacional de seguridad que se pactó con Estados Unidos y advirtió que si no se formaliza y explica los compromisos esa reunión con el secretario de Estado del gobierno de Donald Trump quedará solo en una fotografía y retórica.

“Si no se formaliza dicho acuerdo y se informa puntualmente en qué consistirá, la reunión, con el secretario de Estado de EU quedará en solo una fotografía y en pura retórica”, aseveró el senador del PAN, Marko Cortés

En el marco de la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que está muy bien el discurso del gobierno sobre responsabilidad compartida entre países, confianza mutua, respeto a la soberanía y colaboración sin subordinación, pero se requiere explicar los alcances y compromisos mutuos.

En ese sentido pidió que se informe si se contempla el intercambio de tecnología e inteligencia, la definición de estrategias conjuntas, así como acciones tácticas y financieras conjuntas.

Pero sobre todo si se investigará y detendrá a todos los funcionarios coludidos con el crimen organizado.

“En resumen, presidenta, respecto del acuerdo binacional, tiene que informar qué, cómo, cuándo y quién” de los compromisos asumidos con el país vecino, concluyó.

El senador michoacano cuestionó una vez más a la presidenta Claudia Sheinbaum por la falta de transparencia en torno al acuerdo binacional con Estados Unidos en materia de seguridad y le recordó que el pueblo de México merece respeto.

“El pueblo de México merece respeto, infórmenos exactamente en qué consiste el acuerdo binacional” demandó

A su vez, el PVEM en el Senado, se pronunció a favor de llevar la relación de México con Estados Unidos a un nivel más alto de amistad, vecindad y asociación.

El coordinador del PVBEM en el Senado, Manuel Velasco celebró el entendimiento logrado para contar con un programa conjunto de seguridad que refleja el nivel de confianza alcanzado entre nuestras naciones.

“Se está fortaleciendo la relación entre nuestros países y nos está conduciendo por un camino compartido de mayor cooperación a través del diálogo y los acuerdos”, expresó.