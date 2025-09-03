Profeco asesoró a consumidores durante el receso escolar

Profeco vacaciones verano

Durante el Operativo Vacacional de Verano 2025, que se llevó a cabo del 11 de julio al 31 de agosto, se reportaron 1,220 conciliaciones entre proveedores y consumidores. A favor estos últimos, se recuperaron $3,892,618.16 pesos.

Las conciliaciones ocurrieron en el Aeropuerto Nacional de la Ciudad de México (AICM), el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA) y a través de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO).

De los 1,220 casos, 596 se trataron con Volaris, 314 con VivaAerobus, 283 con Aeroméxico, cuatro con Iberia, dos con Avianca y una con Airfrance. La demora del vuelo, fue el motivo más alto, con 612 conciliaciones, seguido de pérdida de vuelo con 286, 87 vuelos cancelados, el cambio de itinerario de 61, la sobreventa cubriendo 56 casos, 31 situaciones en las que una empresa se negó a cumplir con algún servicio que ya había prometido, 19 problemas durante el check-in, la omisión de información sobre el servicio con 17, el cobro indebido de 15, la cancelación de 10 viajes en autobús, a 4 adultos mayores no se les respeto el descuento descuento, entre otros.

También se llevaron a cabo 4 mil 288 visitas de vigilancia, 568 de verificación y se impusieron 20 suspensiones