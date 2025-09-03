Respalda Morena en Senado Acuerdo bilateral de Seguridad con EE.UU; “no hubo imposición ni cesión”.

El senador Antonino Morales respaldó el compromiso en materia de seguridad con EU

Senadores de Morena respaldaron el Acuerdo de Seguridad alcanzado entre los gobiernos de México y Estados Unidos al considerar que no hubo cesiones ni imposiciones y al contrario se establece que hará cada nación, dentro de su marco legal, para enfrentar juntos los desafíos de seguridad sin intervencionismo.

El senador de Morena, Antonino Morales Toledo resaltó que con este acuerdo se entierran esquemas opacos y fallidos del pasado, como la Iniciativa Mérida, que sólo dejaron un saldo doloroso de violencia y víctimas.

“Hoy, frente a la principal potencia mundial, México establece una relación de corresponsabilidad entre iguales”, consideró

Los morenistas destacaron la creación del Grupo de Implementación de Alto Nivel, un mecanismo institucional de evaluación que garantizará el seguimiento puntual de los compromisos y metas acordados, los cuales incluyen: ·

Fortalecer la seguridad en la frontera compartida. · Combatir de manera integral el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas. · Cortar de tajo el flujo ilegal de armas de alto poder hacia nuestro territorio. · Eliminar túneles fronterizos clandestinos y abordar los flujos financieros ilícitos.

Morales Toledo señaló que el Canciller, Juan Ramón de la Fuente, abundará sobre los amplios alcances de una negociación que sienta las bases para una coordinación robusta en los próximos años.

Recalcó que el entendimiento, construido sobre los principios de respeto mutuo y corresponsabilidad, establece un camino claro de cooperación frente a los desafíos comunes entre México y Estados Unidos.

En ese sentido, Morales Toledo, aseguró que los senadores morenistas se mantendrán atentos para dar seguimiento a estas acciones sobre la relación bilateral en materia de seguridad sobre todo en el combate al tráfico de fentanilo y de armas.

“Estamos listos para analizar y debatir con seriedad las iniciativas que envíe la Presidenta Claudia Sheinbaum para reforzar la seguridad nacional. Los resultados iniciales, como la reducción del 50% en incautaciones de fentanilo y la disminución de la criminalidad, nos indican que vamos por el camino correcto: el del diálogo respetuoso, la cooperación y el absoluto respeto a la soberanía nacional”, estableció