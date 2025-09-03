Turismo en México rompe récords durante el verano 2025

Turismo en México (Especial)

México superó todas las proyecciones para el periodo vacacional de verano, comprendido entre el 14 de julio y el 31 de agosto, registrando indicadores históricos que reflejan la preferencia y confianza de turistas nacionales e internacionales. Los resultados fueron presentados por la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora.

“Estos resultados son fruto del esfuerzo colectivo, de la coordinación de los tres órdenes de gobierno, pero sobre todo, de la población del país que hace de México un destino único y capaz de ofrecer servicios turísticos de primera” dijo, además resaltó que como lo señaló la presidenta Claudia sheinbaum Pardo el turismo debe ser una herramienta que construya bienestar y desarrollo compartido en la que participen las comunidades y que se respalde por instituciones.

Rodríguez Zamora además señaló que en el período el consumo turístico ascendió a 829 mil millones de pesos lo que representaría un crecimiento de 6.3% en comparación al año anterior. Por otro lado 21,459 mil turistas se hospedaron en hoteles en México lo que equivaldría a un incremento de 4.5% con respecto al 2024 asimismo la ocupación hotelera alcanzó a 63% lo que quiere decir que hubo un incremento de 2.8 puntos porcentuales.

Además subrayó que en esta administración se utilizará un modelo de turismo comunitario que impulsará la participación directa de comunidades locales en lugares de oferta turística para garantizar beneficios económicos y sociales equitativos para los connacionales.

Por último la titular de la secretaría de turismo agradeció la participación de los tres órdenes de gobierno para el Operativo Vacacional de Verano 2025 así como el trabajo de los Ángeles Verdes, la Profeco, la Semar, la Guardia Nacional, entre otros.