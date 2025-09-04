Acuerdo de seguridad con EU garantiza soberanía: Laura Itzel Castillo; “transparenten”: PAN

l

La Presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo durante la inauguración de un foro indígena en la Cámara Alta (Senado)

En medio de los cuestionamientos y dudas de la oposición, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, consideró que el acuerdo alcanzado entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, garantiza el respeto de la soberanía de ambos países.

“Este país es el que más ha contribuido al combate del crimen organizado, eso fue lo que se declaró y yo creo que desde luego todo esto es importante tomando en consideración que debe de haber respeto a la soberanía nacional de ambos países”, estableció

Luego de recibir la purificación con humo de copal previo a encabezar el foro Nacional: Reconocimiento y Pluralismo para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, la legisladora indicó que este es un paso más para el combate a la criminalidad.

“ Acuerdos fundamentales que tienen que ver con el combate al crimen organizado, el reforzamiento a nivel de la frontera por parte de los dos países, para frenar desde luego lo que es la droga y también frenar lo que es el tráfico de armas”, aseveró

Sin embargo el PAN en el Senado cuestionó la falta de transparencia en el acuerdo binacional de seguridad que se pactó con Estados Unidos y advirtió que si no se formaliza y explica los compromisos esa reunión con el secretario de Estado del gobierno de Donald Trump quedará solo en una fotografía y retórica.

“Si no se formaliza dicho acuerdo y se informa puntualmente en qué consistirá, la reunión, con el secretario de Estado de EU quedará en solo una fotografía y en pura retórica”, aseveró el senador del PAN, Marko Cortés

En el marco de la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que está muy bien el discurso del gobierno sobre responsabilidad compartida entre países, confianza mutua, respeto a la soberanía y colaboración sin subordinación, pero se requiere explicar los alcances y compromisos mutuos.

En ese sentido pidió que se informe si se contempla el intercambio de tecnología e inteligencia, la definición de estrategias conjuntas, así como acciones tácticas y financieras conjuntas.

Pero sobre todo si se investigará y detendrá a todos los funcionarios coludidos con el crimen organizado.

“En resumen, presidenta, respecto del acuerdo binacional, tiene que informar qué, cómo, cuándo y quién” de los compromisos asumidos con el país vecino, concluyó.

El senador michoacano cuestionó una vez más a la presidenta Claudia Sheinbaum por la falta de transparencia en torno al acuerdo binacional con Estados Unidos en materia de seguridad y le recordó que el pueblo de México merece respeto.

“El pueblo de México merece respeto, infórmenos exactamente en qué consiste el acuerdo binacional” demandó