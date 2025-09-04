 Fundación IMSS llama a sumarse a la campaña sillas-cama de acompañamiento 2025 

Donación sillas-cama de Fundación IMSS Fundación IMSS invita a la población en general a sumarse a la campaña Sillas cama 2025, que busca brindar mayor confort a familiares cuidadores de pacientes hospitalizados, sobre todo aquellos de largas estancias

Con el objetivo de adquirir 1,600 sillas-cama de acompañamiento que serán entregadas en beneficio de cuidadores de pacientes en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Fundación del instituto convocó a la población en general a sumarse a la campaña 2025 de este proyecto social.

Saúl Guadarrama Ruiz, titular de la Coordinación de Responsabilidad Social de Fundación IMSS, recordó que este proyecto social surgió hace 11 años y hasta el año pasado se han instalado más de 26 mil unidades en 25 representaciones estatales y regionales del IMSS.

El objetivo de esta campaña, dijo, es instalar una silla cama por cada cama de hospitalización, ya que cada una de ellas, puede beneficiar hasta 1,095 personas al año y generar millones de impactos positivos en sus ocupantes.

Cada donación, sostuvo, representa la oportunidad para que personas cuidadoras de pacientes hospitalizados en unidades médicas del Segundo y Tercer Nivel del Instituto, puedan tener una estancia hospitalaria más confortable y digna durante el tiempo que acompañe a su paciente, que en promedio son seis días de estancia hospitalaria.

En el caso de enfermedades oncológicas o tratamientos de larga duración, la permanencia puede ser por varios meses, con lo que una silla-cama de acompañamiento disminuye el estrés y el cansancio crónico.

Asimismo, resaltó que hay familias cuya red de apoyo es limitada por situaciones como el trabajo diario, el cuidado de otras personas “y sin duda el reto es mucho, sobre todo para mujeres, en ocasiones la red de apoyo se concentra en una sola persona y una instancia prolongada puede deteriorar la salud del cuidador”.

Llamado a una suma de voluntades, para alcanzar la meta

La campaña 2025, concluye el día último del mes en curso, y precisó que cada cama-silla tiene un costo de 4,500 pesos, y a la fecha se han recaudado recursos para la adquisición de 500 sillas-cama, pero, dijo, faltarían 1,100 más para alcanzar la meta.

“La contribución de cada persona y cada peso suma para que podamos adquirirlas en beneficio de la población derechohabiente y usuaria”, indicó, al tiempo que agradeció el apoyo que hemos recibido de las y los colaboradores del Seguro Social y de la población en general, y aliados estratégicos como empresarios, farmacéutica e instituciones no gubernamentales con donativos tanto en recurso económico como en especie.