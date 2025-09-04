Hospital Regional ISSSTE Veracruz realiza jornada quirúrgica de catarata y retina 

Jornada quirúrgica en el ISSSTE de Veracruz Derechohabientes del ISSSTE en Veracruz se beneficiaron con la Jornada Quirúrgica de catarata y retina, con lo que su calidad de vida mejorará

El Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Veracruz del ISSSTE realizó una Jornada Quirúrgica de catarata y retina en beneficio de 167 derechohabientes.

Luego de una valoración médica integral con estudios diagnósticos y selección de pacientes, el equipo médico realizó 52 procedimientos de alta especialidad en retina y 115 cirugías de catarata, lo cual permitió fortalecer la salud visual de los pacientes.

Como parte de la Estrategia Nacional de Cirugía de Catarata “Ver por México”, dicha jornada quirúrgica se llevó a cabo gracias al trabajo del personal médico, de enfermería, quienes contaron con el suministro de insumos esenciales como lentes intraoculares.

Doña Concepción Hernández, derechohabiente beneficiada agradeció la atención recibida y reconoció el esfuerzo de la institución para llevar a cabo este tipo de programas médicos.

“Estoy muy agradecida con el Hospital Regional, le doy las gracias al director, a los cirujanos. Realmente fue un trabajo titánico el atender a tantos pacientes, yo sé que fue una jornada muy exhaustiva para todos (…) El personal médico, enfermería, personal administrativo, todos muy amables, rápido te atendían. Estoy sorprendida por la atención tan buena que nos dieron”, indicó.

A su vez, Carmen de Guadalupe Gómez, trabajadora del ISSSTE por 27 años, agradeció al director general por impulsar estas jornadas quirúrgicas.

Compartió que fue operada del ojo derecho con el que veía nublado y no alcanzaba a distinguir las cosas, por lo que externó su agradecimiento al director de la institución, Martí Batres “que nos apoyó en esta campaña para mejorar la calidad de vida que llevamos”, señaló.

El ISSSTE Veracruz refrendó su compromiso de brindar servicios médicos de alta especialidad, con soluciones efectivas a problemas de salud visual que contribuyan a mejorar la calidad de vida de miles de derechohabientes.